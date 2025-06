La Promessa anticipazioni 24 giugno | Jana affronta le accuse di Petra mentre Miguel sfida Don Alonso

Prepariamoci a un nuovo capitolo di emozioni con "La Promessa" domani su Rete 4 alle 19:40. Jana si trova a fronteggiare le accuse di Petra, mentre Miguel non ha paura di sfidare Don Alonso per conquistare il cuore della sua amata e un posto nel piano nobile. Un susseguirsi di colpi di scena ci attende: scopriamo insieme cosa riserva questa avvincente puntata!

Martina, scossa dalla scoperta del legame tra Curro e Jana, chiede una conferma definitiva in un acceso confronto. La duchessa De Carril arriva alla tenuta dopo aver saputo del licenziamento di Vera.