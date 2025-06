La promessa 2025 | tensioni rivelazioni e decisioni irrevocabili

Preparati a scoprire cosa riserva il destino nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025 de La Promessa. Tra tensioni inarrestabili, rivelazioni scioccanti e decisioni irrevocabili, la tenuta si anima di passioni e intrighi che cambieranno per sempre gli equilibri familiari. Un appuntamento imperdibile con colpi di scena e emozioni intense: la suspense è assicurata!

anticipazioni settimanali de la promessa dal 23 al 29 giugno 2025. La programmazione di La Promessa su Rete 4 per la settimana compresa tra il 23 e il 29 giugno 2025 si caratterizza per intense vicende familiari, rivelazioni sorprendenti e decisioni decisive che altereranno gli equilibri all’interno della tenuta. La narrazione si focalizza su numerosi personaggi coinvolti in conflitti, passioni e segreti, creando un quadro ricco di colpi di scena. puntata di lunedì 23 giugno 2025: ritorno della duchessa de carril. Nell’episodio di apertura, la duchessa De Carril fa ritorno alla tenuta per seguire da vicino la crisi tra sua figlia Vera e Lope. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it