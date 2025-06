La Pro Loco ricorda Renato Bresin | Un esempio per il volontariato

Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Renato Bresin, figura emblematica e ispiratrice. Presidente onorario della San Valentino, la sua dedizione e passione hanno lasciato un segno indelebile in tutta la comunità. Ricordato dai membri della Pro Loco come esempio di altruismo e impegno, Renato Bresin ha consacrato una vita al servizio del prossimo. Nel lontano aprile del 2005...

