la prima fascia di miss curvyssima 2025 va alla forlivese erica bombardini

ricca di emozioni e sorprese, che ha celebrato la bellezza autentica e la determinazione di Erica. La sua vittoria rappresenta un trionfo di coraggio e passione, dimostrando che la forza interiore supera ogni stereotipo. Questa serata speciale ha aperto le porte a una nuova era di inclusività e autostima, lasciando tutti con il sorriso e la speranza di un futuro più aperto e rispettoso delle diversità.

