La piscina Romano a Milano chiude fino a sabato 28 giugno | Cocci di bottiglia sul fondo della vasca

La piscina Romano di Milano chiude temporaneamente fino al 28 giugno a causa di atti vandalici: bottiglie di vetro frantumate sul fondo. Un intervento necessario per garantire la sicurezza di tutti e preservare il piacere di nuotare. La buona notizia è che, nonostante questo inconveniente, restano a disposizione due vasche all'aperto con tariffe più accessibili. La città si impegna a ripristinare presto un luogo di relax e benessere per tutti gli appassionati di nuoto.

Chiude per cinque giorni la piscina Romano in via Ponzio a Milano: "Dei vandali hanno frantumato bottiglie di vetro sul fondo della vasca". Restano così solo due vasche all'aperto tra gli impianti comunali (e quindi a tariffe calmierate) della città.

