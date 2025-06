La pioggia di bombe statunitensi non piega l’Iran Khamenei promette vendetta e assicura | Il programma nucleare continuerà

In un mondo sempre più instabile, le recenti bombe statunitensi sull’Iran segnano una svolta drammatica nel Medio Oriente. Nonostante le devastanti offensive, il leader iraniano Khamenei promette vendetta e assicura la prosecuzione del programma nucleare, alimentando un escalation senza precedenti. La tensione tra potenze si infiamma, lasciando intravedere un futuro incerto e pericoloso, dove ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. La domanda che sorge spontanea è: quanto durerà questa spirale di conflitto?

È un'escalation militare senza precedenti quella che si sta consumando in Medio Oriente, con Stati Uniti e Israele impegnati in attacchi mirati contro l'Iran. Al centro del conflitto, ancora una volta, il nucleare iraniano. Le tensioni hanno raggiunto un punto di non ritorno con l'attacco americano sferrato nella notte tra sabato e domenica contro tre siti nucleari in territorio iraniano, provocando – secondo quanto affermato dal presidente Donald Trump – "danni monumentali". In un messaggio pubblicato sul social Truth, Trump ha fatto riferimento a immagini satellitari che mostrerebbero gravi danni al sito nucleare sotterraneo di Fordo, protetto da strutture in cemento armato incastonate nella roccia.