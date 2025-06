La pillola concezionale compie 65 anni | come ha cambiato la società e le donne?

La pillola anticoncezionale compie 65 anni, segnando una svolta epocale nella storia delle donne e della società. Dal suo debutto nel 1960, questa innovazione ha rivoluzionato il modo di concepire la libertà, la pianificazione familiare e i diritti femminili, aprendo nuove strade di emancipazione e autodeterminazione. La pillola, infatti, ha...

Era il 1960 quando negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) approva la prima pillola contraccettiva per uso anticoncezionale. Quel piccolo farmaco, noto inizialmente con il nome commerciale Enovid, conteneva un mix di estrogeni e progestinici in grado di bloccare l’ovulazione. Per molte donne, è l’inizio di una rivoluzione silenziosa ma profonda, che in 65 anni ha trasformato radicalmente la società. La pillola, infatti, ha rappresentato il primo strumento di controllo riproduttivo realmente efficace, semplice da usare e indipendente dal rapporto sessuale. Ha permesso alle donne di scegliere se e quando diventare madri, contribuendo a ridefinire ruoli, priorità e possibilità. 🔗 Leggi su Cultweb.it