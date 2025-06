la paganelli ha svoltato godo ko e secondo posto

La Paganelli ha fatto un passo deciso verso i playoff, conquistando due vittorie decisive contro Godo e assicurandosi il secondo posto in classifica. Una prestazione da manuale, ricca di cuore, motivazione e grinta, che ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori. Un successo frutto di un gruppo compatto e di coach ispirati, pronti a scrivere un capitolo importante della stagione. Oggi la Fiorentina deve fare i conti con una Paganelli in grande spolvero: gara uno chiusa,...

