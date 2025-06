La nuova missione di Ibra | portare Leao finalmente al livello superiore

La nuova sfida di Ibra: catapultare Leao al top. Dopo aver tentato di guidarlo con alterne fortune, lo svedese ora punta a far emergere il talento portoghese nel Milan che si prepara a rinascere con Rafa. Un percorso di crescita condivisa, in cui Zlatan diventa il mentore fondamentale per svelare tutto il potenziale di Leao e scrivere un nuovo capitolo di successi rossoneri.

Lo svedese in passato ha già cercato di aiutare - con alterne fortune - il portoghese nella crescita. Ora, in questo Milan che intende ripartire fortemente da Rafa, il lavoro di Zlatan con lui diventa vitale.

