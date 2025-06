La nuova geografia del gusto | come la classifica World’s 50 Best Restaurants 2025 ridisegna la mappa gastronomica mondiale

La nuova geografia del gusto sta rivoluzionando le classifiche mondiali, e la serata al Teatro Regio di Torino ne è stata la prova. Con il trionfo di Maido di Lima come miglior ristorante del 2025, l’attenzione si sposta verso un panorama culinario sempre più internazionale e sorprendente. Questa vittoria segna un cambiamento epocale: il Sud America ora occupa un ruolo di primo piano nell’alta gastronomia globale. Ma cosa ci riserva questa evoluzione?

Il Teatro Regio di Torino ha fatto da cornice all'evento gastronomico più atteso dell'anno, ma il vero protagonista della serata del 19 giugno ha parlato con accento sudamericano. Maido di Lima ha conquistato il titolo di migliore ristorante al mondo secondo la prestigiosa classifica The World's 50 Best Restaurants 2025, portando per la prima volta un locale peruviano in cima alla graduatoria che da oltre vent'anni detta legge nell'alta ristorazione globale. La vittoria del ristorante guidato da Mitsuharu 'Micha' Tsumura non è stata solo un trionfo individuale, ma il simbolo di un continente che sta riscrivendo le regole del gioco gastronomico.

