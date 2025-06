La nuova ferrovia i comitati alzano la voce | pressing sulla Regione

I comitati dei territori interessati al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna–Castel Bolognese alzano la voce. La loro preoccupazione cresce, chiedendo ascolto e rispetto per le istanze locali. La regione, infatti, sembra prendere una direzione decisa, ma i cittadini non intendono restare in silenzio. È fondamentale trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio. La sfida ora è...

Imola, 23 giugno 2025 – "Abbiamo letto con grande attenzione, e altrettanta preoccupazione, l'intervista rilasciata al Carlino dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nella quale si afferma che il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna–Castel Bolognese "va assolutamente fatto", e che le osservazioni presentate dai territori verranno accolte solo in parte. Prima ancora di entrare nel merito delle dichiarazioni, vogliamo ricordare che dalle analisi tecniche condotte da personale qualificato e indipendente è emerso con chiarezza che il progetto è sbagliato nella sua concezione a monte".

