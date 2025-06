La nuova colazione gourmet di NH Collection | piatti da chef per iniziare la giornata al meglio

Scopri la nuova colazione gourmet di NH Collection, un’esperienza culinaria firmata da 10 chef di fama internazionale, disponibile in 10 hotel in tutto il mondo per celebrare il suo decimo anniversario. Dall’Italia, abbiamo avuto l’opportunità di assaggiarla in anteprima a Roma e Milano, e ora vogliamo condividere con te i piatti irresistibili che renderanno ogni tua mattina un momento speciale. Preparati a riscoprire il buongiorno: perché il primo pasto della giornata merita il meglio.

Per festeggiare il suo 10° anniversario, NH Collection Hotels & Resorts offrirà 10 colazioni gourmand di 10 rinomati chef in 10 hotel in tutto il mondo, a iniziare da Roma e Milano (dove l'abbiamo provata in anteprima). Ecco cosa mangiare e dove per iniziare una bella giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La nuova colazione gourmet di NH Collection: piatti da chef per iniziare la giornata al meglio

In questa notizia si parla di: iniziare - collection - chef - giornata

Putin alle strette, Trump e l'Europa "cattiva", il piano del killer evaso con un permesso (spunta un nuovo video) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, martedì 13 maggio 2025, iniziamo la giornata con notizie cruciali: Putin alle strette rifiuta una tregua in Ucraina, Trump si confronta con le sfide europee, e un nuovo video riaccende i riflettori su un killer evaso.

La nuova colazione gourmet di NH Collection: piatti da chef per iniziare la giornata al meglio.

Consigli per iniziare al meglio la giornata - Vediamo insieme alcuni trucchi utili per non sentirsi sopraffatti e iniziare al meglio la giornata. Si legge su chedonna.it

Nove mosse per iniziare bene la giornata - Detto questo, iniziare bene la giornata è fondamentale anche per tenere sotto controllo i livelli di ansia e di stress. Lo riporta ok-salute.it