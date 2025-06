la notte nel cuore le anticipazioni del 22 e 27 giugno

Preparati a immergerti di nuovo nelle atmosfere magiche della Cappadocia con "La Notte nel Cuore". La serie turca, amatissima dal pubblico italiano, torna su Canale 5 con due episodi imperdibili il 22 e il 27 giugno alle 21.20. Ricca di colpi di scena e emozioni intense, questa saga ti catturerà ancora di più. Scopriamo insieme cosa riserva il cuore di questa affascinante storia.

La nuova serie turca La Notte nel Cuore, ambientata nella suggestiva Cappadocia, continua ad appassionare il pubblico italiano. La dizi, trasmessa su Canale 5 in prima serata, torna con due nuovi episodi ricchi di colpi di scena: domenica 22 e venerdì 27 giugno, alle 21.20. Ecco cosa succederà . Ecco le anticipazioni della serie turca “La notte nel cuore” su Canale 5 alle 21:20 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Anticipazioni. Episodio di domenica 22 giugno. Dopo il tradimento del fratellastro Esat, Cihan gli offre la gestione di un’azienda automobilistica, ma solo per metterlo alla prova. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

Anticipazioni seconda puntata la notte nel cuore, 1 giugno - La serie turca «La Notte nel Cuore» torna con la seconda puntata, in onda domenica 1 giugno 2025 alle 21.

