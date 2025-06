La notte dei serpenti 2025 conferenza con Enrico Melozzi l’evento torna in Rai

La notte dei serpenti 2025 si prepara a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico, tornando in Rai con un’edizione imperdibile. Presentata con entusiasmo da Enrico Melozzi e condotta da Andrea Delogu, questa terza edizione promette emozioni e grandi sorprese, forte del successo della passata stagione. Con oltre 20.000 spettatori e ottimi ascolti, l’evento si conferma come uno dei momenti più attesi dell’anno. Scopriamo insieme tutte le novità di questa entusiasmante edizione!

Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La notte dei serpenti, concerto ideato da Enrico Melozzi, con la conduzione di Andrea Delogu e la prima serata con Rai2. Dopo il successo della seconda edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara, e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2 (media del 10,8% di share con un picco del 12,61% con 1.332.000 spettatori) – sale l’attesa per la terza edizione La notte dei serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese che si terrà il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu