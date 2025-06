La neurologa | L’emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità

L'emicrania, un disturbo che colpisce milioni di persone, può essere prevenuta con un cambio di mentalità. Spesso, si ricorre ai farmaci solo al manifestarsi del dolore, ma questa strategia può peggiorare la situazione. Patricia Pozo-Rosich sottolinea l'importanza di un approccio più consapevole e preventivo, fondamentale per migliorare la qualità della vita. Perché la vera soluzione sta nella prevenzione e nella modifica delle abitudini quotidiane.

