La neurologa | L' emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità

L'emicrania, spesso sottovalutata, può essere prevenuta grazie a un cambiamento di mentalità. Durante il Congresso EAN a Helsinki, la neurologa ha sottolineato come l'educazione al benessere cerebrale nelle scuole sia fondamentale per affrontare questa sfida. Per combattere efficacemente il problema, è necessario spostare l'attenzione dalla mera reazione ai sintomi a strategie di prevenzione attive e consapevoli, rivoluzionando così il nostro approccio alla salute del cervello.

Al Congresso Ean, 'educare al benessere del cervello nelle scuole' Helsinki, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "L'emicrania si può prevenire, ma richiede un cambio di mentalità: tutti pensiamo di prendere i farmaci quando abbiamo il sintomo, il dolore, ma per l'emicrania ci vuole un altro approcci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La neurologa: "L'emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità"

In questa notizia si parla di: emicrania - prevenire - cambio - mentalità

La neurologa: “L’emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità” - L'emicrania, un disturbo che colpisce milioni di persone, può essere prevenuta con un cambio di mentalità.

La neurologa: "L'emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità". Vai su X

La neurologa: L'emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità; La neurologa: 'L'emicrania si può prevenire ma serve un cambio di mentalità'; Farmaci, esperti: Prevenzione emicrania con anti - Cgrp riduce giorni disabilità.