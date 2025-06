La Nato | Il raid Usa in Iran non viola il diritto internazionale

In un contesto di tensioni crescenti, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, difende l’operato degli Stati Uniti in Iran, affermando che non viola il diritto internazionale. Le sue parole, pronunciate alla vigilia del vertice NATO all’Aia, sottolineano una posizione di sostegno e di interpretazione legale diversa da quella di molti critici. Una presa di posizione che potrebbe influenzare le dinamiche diplomatiche e le decisioni future dell’Alleanza Atlantica.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che l’attacco degli Stati Uniti in Iran non rappresenta una violazione del diritto internazionale. Le sue parole arrivano alla vigilia del vertice Nato che si terrà all’Aia, nei Paesi Bassi. “ Non sono d’accordo con chi considera l’attacco degli Usa in Iran come in contrasto col diritto internazionale ”, ha affermato Rutte in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle recenti operazioni statunitensi in territorio iraniano. Preoccupazione per la minaccia nucleare iraniana. Nel suo intervento, Rutte ha inoltre espresso forte preoccupazione per il programma nucleare di Teheran, sottolineando i rischi geopolitici legati a un eventuale armamento atomico da parte del regime iraniano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La Nato: “Il raid Usa in Iran non viola il diritto internazionale”

