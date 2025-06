La NATO avverte | La Russia è la minaccia più grave e diretta La nostra risposta sarebbe devastante

La Nato lancia un messaggio forte e chiaro a Mosca: la minaccia russa è la più grave e imminente per l'Alleanza. Mark Rutte, segretario generale, avverte che una risposta NATO sarebbe devastante in caso di attacco. Le tensioni sono alte mentre il vertice si apre a L'Aia, segnando un momento cruciale nella geopolitica internazionale.

Le parole di Mark Rutte alla vigilia del vertice dell'Alleanza. La Russia rappresenta oggi la minaccia più seria e immediata per la NATO. È quanto ha dichiarato con fermezza il nuovo segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, (nella foto d'apertura) durante la conferenza stampa che anticipa l'apertura del vertice NATO a L'Aia. Un messaggio chiaro a Mosca. Secondo Rutte, qualsiasi attacco da parte della Russia contro un Paese membro dell'Alleanza comporterebbe una risposta devastante. Ha sottolineato: "Siamo attualmente così forti che Mosca sa quale sarebbe la conseguenza.

