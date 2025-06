La Nato | Attacco Usa non contrario al diritto internazionale Missili contro basi Usa in Siria e Qatar

Le tensioni globali si intensificano, con attacchi USA contro basi in Siria e Qatar che sollevano dibattiti sul rispetto del diritto internazionale. Mentre l'AIEA di Grossi chiede un cessate il fuoco in Iran per valutare i danni ai siti nucleari colpiti, le voci di nuove incursioni israeliane a Fordow alimentano l’incertezza. Donald Trump, nel frattempo, ha parlato per...

Il direttore generale dell' Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha chiesto un cessate il fuoco in Iran  per consentire agli ispettori dell'Agenzia  di accedere ai siti nucleari colpiti  e valutare i danni. Intanto, secondo i media iraniani, Israele avrebbe colpito nuovamente il sito nucleare di Fordow. "Ci aspettiamo danni significativi", ha dichiarato Grossi riferendosi all'impianto. Nel frattempo, il presidente Donald Trump  ha parlato per la prima volta in modo esplicito di un cambio di regime in Iran, introducendo un nuovo acronimo, MIGA  ("Make Iran Great Again"), ispirato al suo celebre MAGA.

Nato, Rutte: “Iran non deve avere atomica, attacco Usa non è contrario a diritto internazionale” - Il mondo osserva con crescente attenzione le tensioni tra Iran e potenze occidentali, mentre la Nato ribadisce il suo fermo no all'arma atomica iraniana.

