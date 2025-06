La NAT San Marino l' altra nazionale del Monte Titano alla fase finale della Regions Cup

Una storica conquista per il calcio sammarinese: la NAT San Marino, l’altra nazionale del Monte Titano, si qualifica per la fase finale della Regions Cup, un traguardo mai raggiunto prima. Un risultato che segna un nuovo capitolo di speranza e passione, dimostrando che anche le piccole nazioni possono sognare in grande. La vicinanza di questo successo apre nuovi orizzonti e rinvigorisce il movimento calcistico locale.

Finora la NAT San Marino non era mai riuscita a strappare la qualificazione alla fase finale del torneo dedicato alle rappresentative dilettantistiche regionali delle federazioni europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La NAT San Marino, "l'altra" nazionale del Monte Titano, alla fase finale della Regions Cup

Sei pronto? A fine giugno San Marino ospiterà la fase finale del torneo ufficiale UEFA REGIONS' CUP 2025, nel quale sarà presente anche una rappresentativa Sammarinese. ? In questi giorni TIM San Marino è lieta di ospitare il bellissimo trofeo, in occasio Vai su Facebook

