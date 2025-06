La mostra La memoria dell' acqua all' isola Bisentina del lago di Bolsena

Scopri "La memoria dell'acqua", un'affascinante mostra all’isola Bisentina del Lago di Bolsena dal 28 giugno al 2 novembre. Tre artisti contemporanei — Lisa Dalfino, Namsal Siedlecki e Alex Cecchetti — ci guidano in un viaggio tra arte e natura, ispirato alle più recenti esplorazioni sull’acqua e il suo ruolo fondamentale nel nostro pianeta. Un’esperienza imperdibile per immergersi in un universo di emozioni e riflessioni sul nostro elemento più prezioso.

Dal 28 giugno al 2 novembre, all'isola Bisentina del lago di Bolsena, apre la mostra "La memoria dell'acqua", un progetto espositivo che vede protagonisti tre artisti contemporanei: Lisa Dalfino, Namsal Siedlecki e Alex Cecchetti. La mostra prende spunto dalle più recenti esplorazioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La mostra "La memoria dell'acqua" all'isola Bisentina del lago di Bolsena

