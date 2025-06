La mostra d' arte al femminile Rosa Rosae nella cappella di Sant' Agata

La mostra “Rosa Rosae” trasforma la Cappella di Sant’Agata in un prezioso palcoscenico dedicato all’universo femminile, tra arte e storia. Un’occasione unica per scoprire interpretazioni innovative e profonde della condizione femminile attraverso le opere di talentuose artiste. Promossa dall’Associazione Culturale Il Mosaico, questa esposizione invita i visitatori a riflettere e a immergersi in un viaggio emozionale che celebra la forza e la bellezza delle donne. Non perdere questa esperienza straordinaria, aperta fino al 29 giugno 2025.

Pisa, 23 giugno 2025 - Non è una lezione di grammatica latina, bensì un raffinato omaggio all’universo femminile: “Rosa Rosae” è il titolo evocativo della mostra d’arte tutta al femminile che si terrà fino al 29 giugno 2025 nella suggestiva cornice della Cappella Sant’Agata, nel cuore di Pisa. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Il Mosaico, unisce linguaggio artistico e valorizzazione del patrimonio storico con un progetto che intreccia talento, sensibilità e cultura. “Una interessante declinazione dell’arte al femminile” – così l’ha definita Riccardo Buscemi, presidente dell’Associazione, sottolineando il valore della proposta artistica curata dal Maestro Enrico Serraglini, ideatore dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mostra d'arte al femminile "Rosa Rosae" nella cappella di Sant'Agata

