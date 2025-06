La mossa di Sinner spiazza Alcaraz | fuoco e fiamme sui social

Imprevedibili colpi e strategie sorprendenti, Jannik Sinner continua a lasciare il pubblico senza fiato, dimostrando di essere un vero maestro nel sorprendere anche i più esperti. La sua ultima mossa spiazza Alcaraz e infiamma i social, confermando che il giovane talento italiano è pronto a riscrivere le regole del tennis mondiale. E mentre Carlos confessa di non essere ancora al suo livello, noi restiamo incantati di fronte a una carriera destinata a brillare sempre di più.

Dopo la mossa a sorpresa dell'avversario Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha confessato di non essere ancora pronto: per il momento è un no. Jannik Sinner è un tennista dalle mille risorse ed è più volte riuscito, in passato, a sorprendere il popolo del tennis nei modi più disparati. Vincendo 3 tornei del Grande Slam, per esempio, o tenendo testa ad avversari che, fino a non troppo tempo fa, non sarebbero stati alla sua portata. Ci ha abituati ai colpi di scena, insomma. La mossa di Sinner spiazza Alcaraz: "Non sono pronto" (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non potevamo però aspettarci, quello proprio no, che un giorno potesse decidere di impegnarsi nientepopodimeno che in un feat musicale.