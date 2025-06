La mossa di Harry per fare pace con Re Carlo e William | l' invito che spiazza tutti

Il principe Harry sorprende tutti con una mossa audace: un invito inaspettato volto a ricucire il rapporto con re Carlo e William. Dopo le rivelazioni intime sulla distanza con i suoi cari, Harry vuole dimostrare che il perdono e la riconciliazione sono possibili, anche nelle circostanze più complicate. Ma qual è la vera mossa che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata dinamica familiare? La risposta potrebbe sorprenderti.

Il principe Harry desidera riconciliarsi con re Carlo e il fratello William, come ha dichiarato lo scorso mese in una lunga intervista alla Bbc, nella quale ha ammesso che suo padre non gli parlava e che non sapeva quanto tempo gli restasse ancora da vivere. In quell'occasione, il duca di Sussex ha affermato che "non ha senso continuare a lottare" e che "la vita è preziosa. Il perdono è una possibilità al 100%, perché vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello". Detto e (quasi) fatto, Harry ha deciso di invitare la famiglia reale agli Invictus Games del 2027 nella speranza che si rivelino l'occasione ideale per la riconciliazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La mossa di Harry per fare pace con Re Carlo e William: l'invito che spiazza tutti

