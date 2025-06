La moda sta tornando al Medioevo ma non è come ce lo aspettiamo

La moda sta vivendo un ritorno sorprendente al Medioevo, ma con un tocco innovativo e contemporaneo. Dimenticate le immagini di caos e oscurità: oggi, il Medioevo si trasforma in una fonte d’ispirazione ricca di dettagli raffinati, simbolismi e colori vibranti. Dai castelli alle passerelle, questa tendenza sta ridefinendo il nostro modo di interpretare un’epoca storica spesso fraintesa. E ora, scopriamo insieme come il passato si fonde con il presente in questa affascinante rinascita stilistica.

Dove siamo, nel Medioevo? Almeno una volta, tutti abbiamo pensato al Medioevo come a un periodo di caos, arretratezza, superstizione e violenza. Anche se gli storici cercano di sfatare la fama di "secoli bui", la moda sta prendendo l'espressione alla lettera: le passerelle si sono riempite di citazioni di arazzi, vetrate, dipinti sacri e affreschi. La tendenza medievale – o Castlecore, come la chiamano i social – si è già intrufolata sui red carpet: il prossimo autunno prepariamoci a vestirci da dame o cavalieri, come Giovanna D'Arco in battaglia o come i nobili del Decamerone di Boccaccio.

