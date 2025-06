La mattina dopo Volontari già al lavoro per ripulire i parcheggi

Come ogni volta, l’alba porta con sé lo spirito di solidarietà e impegno civico. Dopo il concerto all’RCF Arena, i volontari di Ripuliamoci si sono subito messi all’opera, dimostrando che anche i piccoli gesti fanno grande differenza. Alle prime luci dell’alba, hanno iniziato a ripulire i parcheggi, restituendo ordine e pulizia alla comunità. È un esempio di dedizione che ispira e rafforza il senso di appartenenza, perché insieme possiamo fare la differenza.

Puntuale come al solito dopo ogni concerto all’ RCF Arena, il gruppo Ripuliamoci si è attivato per ripulire i parcheggi gestiti dalla società Parkforfun. Alle 7 di ieri mattina alcuni volontari erano già attivi per ripulire il parcheggio dedicato ai pullman ed il parcheggio Gold mentre il resto del gruppo si è ritrovato nel parcheggio di Via Marro alle 8 e si è diviso in gruppi ripulendo il parcheggio Pa, Via del Chionso, Farmacia e via Mozart. Oltre alla pulizia il gruppo ha avuto il compito di togliere tutti i paletti di ferro e i fili che delimitavano le varie corsie: per questo "extra" il gruppo è stato supportato dal Pandita Team, i quali si sono presentati con un Apecar che è risultato preziosissimo per il trasporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mattina dopo. Volontari già al lavoro per ripulire i parcheggi

In questa notizia si parla di: ripulire - mattina - volontari - parcheggi

Studenti e volontari insieme per ripulire il lago d’Iseo: raccolti 50 chilogrammi di rifiuti - Sabato 17 maggio, studenti e volontari si sono uniti a Sarnico per una passeggiata ecologica sul lago d’Iseo, raccogliendo oltre 50 chili di rifiuti.

La mattina dopo. Volontari già al lavoro per ripulire i parcheggi; Tutti al lavoro la mattina dopo; Nuova operazione pulizia in stazione: 486 chili raccolti in due ore.

La mattina dopo. Volontari già al lavoro per ripulire i parcheggi - Puntuale come al solito dopo ogni concerto all’RCF Arena, il gruppo Ripuliamoci si è attivato per ripulire i parcheggi gestiti dalla società Parkforfun. Si legge su msn.com

Tutti al lavoro la mattina dopo - Finito il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo di Reggio Emilia Ripuliamoci si è messo ... Segnala msn.com