La luna sui nossi monti | in scena stasera al Castello dell' Acciaiolo

Stasera, il suggestivo Castello dell’Acciaiolo di Firenze si anima con “La luna sui nostri monti”, un’incantevole performance che apre una nuova serata di magia e poesia nel cuore del Festival NUTIDA. La rassegna di danza contemporanea, giunta alla sua terza settimana, continua a sorprendere con spettacoli emozionanti e innovativi. Preparatevi a lasciarvi trasportare dall’arte sotto le stelle, perché ogni sera riserva emozioni uniche da vivere fino al 4 luglio.

Firenze, 23 giugno 2025 – Questa sera al tramonto entra nel vivo la terza settimana della sesta edizione di “Festival NUTIDA – Nuove danzatriciori”, rassegna di danza contemporanea diretta da Cristina Bozzolini e Saverio Cona che, fino al 4 luglio, trasforma il Pomario del Castello dell’Acciaiolo in un palcoscenico a cielo aperto. Ogni sera alle 19, nello spazio verde di via Pantin 63, il pubblico può assistere a una cavalcata di coreografie provenienti da tutta Europa, acquistando il biglietto direttamente in loco al prezzo popolare di 5 euro (ridotto 3 euro). La programmazione da oggi a giovedì 26 propone sette titoli che fotografano la pluralità del linguaggio coreutico contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it