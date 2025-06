La lotta di potere economico a Mosca mentre si aggira lo spettro della recessione

nella fase di una delicata sfida tra potere economico e instabilità futura. La tensione cresce mentre Mosca si muove tra strategie di resistenza e il timore di una recessione imminente, rendendo il panorama internazionale ancora più imprevedibile e complesso.

La scorsa settimana dal Forum economico di San Pietroburgo, una dichiarazione inusuale ha riacceso l'attenzione sullo stato di salute dell'economia russa. Il ministro dell'Economia Maxim Reshetnikov ha infatti messo in guardia gli osservatori: "I numeri mostrano un rallentamento, ma osservare i dati odierni è come guardare l'economia attraverso uno specchietto retrovisore; sulla base di ciò che vedo, ho l'impressione che la Russia sia già sull'orlo di una recessione". Una valutazione inaspettata dal ministro dell'Economia, se non la si interpreta nel contesto corretto. Da mesi infatti va in scena una lotta di potere tra alcuni consiglieri economici del presidente Putin, tra cui Reshetnikov, e la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina.

