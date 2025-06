La lite in sala operatoria? Lì si combatte per la vita se percepisco un rischio per il paziente è mio dovere reagire | il prof Sica rompe il silenzio dopo il diverbio con una collega durante un’operazione a Tor Vergata

In un contesto di alta tensione come una sala operatoria, ogni decisione conta e l’attenzione alla vita del paziente è prioritaria. La recente discussione tra il professor Sica e una collega ha acceso le polemiche, ma ora il noto chirurgo interviene per chiarire e difendere il suo operato. Un momento di riflessione importante che invita a considerare l’impegno e la responsabilità che caratterizzano la professione medica.

Una difesa del proprio operato, un’apologia della responsabilità assoluta del chirurgo di fronte al rischio, ma anche una scusa sincera per i “toni eccessivi”. Il professor Giuseppe Sica, docente ordinario di chirurgia, interviene pubblicamente con una lunga e dettagliata nota per fare chiarezza sul “ diverbio acceso ” avvenuto lo scorso 6 giugno in una sala operatoria del Policlinico di Tor Vergata a Roma, vicenda per la quale l’ospedale universitario ha aperto un’indagine interna. Sica, senza mezzi termini, rivendica la correttezza del suo comportamento sottolineando come in quei momenti l’unica cosa che conta davvero è la sicurezza del paziente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La lite in sala operatoria? Lì si combatte per la vita, se percepisco un rischio per il paziente è mio dovere reagire”: il prof Sica rompe il silenzio dopo il diverbio con una collega durante un’operazione a Tor Vergata

Una lite tumultuosa scuote il Policlinico Tor Vergata durante un intervento cruciale, con urla, insulti e tensioni che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza del paziente.

