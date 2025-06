La lezione di Romina Power ad Al Bano Lui canta Felicità a San Pietroburgo lei rivela | Ecco perché non ho voluto cantare in Russia – Il video

Romina Power si lascia andare a parole dure e sincere, chiarendo perché ha scelto di non partecipare alla esibizione di Al Bano a San Pietroburgo. La cantante mette in luce il suo punto di vista sulla situazione geopolitica e sulle scelte artistiche, rivendicando il proprio ruolo di protagonista nel voler diffondere un messaggio di pace. Ecco perché Romina ha deciso di prendere le distanze, dimostrando ancora una volta il suo impegno morale e personale.

Sono bastate poche ore a Romina Power per dire chiaro e tondo come la pensa sull’invasione della Russia in Ucraina. E soprattutto del motivo per cui non ha affiancato Al Bano nell’esibizione a San Pietroburgo, che tante polemiche ha sollevato. In una storia su Instagram, l’artista ha preso le distanze dall’ex marito, criticando duramente la sua decisione di partecipare a un concerto in Russia proprio ora: «Mi dissocio dalla canzone “Felicità” cantata in Russia – ha scritto – Non ho accettato di prendere parte a quel concerto e non mi sembra né il luogo né il momento di cantare “Felicità”! ». La storia pubblicata sul profilo Instagram di Romina Power Il concerto di Al Bano a San Pietroburgo tra le polemiche. 🔗 Leggi su Open.online