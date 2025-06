La it-girl del momento Sofia Richie Grainge debutta con il taglio dell’estate | un bob sofisticato effortless chic e senza tempo Old money

Sofia Richie Grainge, la it girl del momento, conquista il mondo con il suo nuovo taglio estivo: un bob sofisticato, effortless chic e senza tempo che incarna l’eleganza Old Money. A 26 anni, la modella e influencer ha scelto un hairstyle firmato George Curran, capace di esaltare la sua bellezza naturale e il suo stile raffinato. Questo look, già virale sui social, promette di diventare il must-have dell’estate. Ma cosa rende così speciale questo caschetto?

Sofia Richie Grainge e il caschetto Old Money. La it-girl americana, 26 anni, ha fatto il suo debutto social estivo con un nuovo taglio di capelli che sta già facendo il giro del web. Il taglio scelto dalla modella e influencer è un caschetto bon ton, dall'allure sofisticata e al contempo ultra sexy, firmato dall'hairstylist George Curran. Un bob che rende omaggio all'estetica Old Money della quale Sofia Richie Grainge è la perfetta testimonial, in equilibrio tra lusso sobrio e rilassato e raffinatezza classica senza tempo. Un haircut manifesto, tra le altre cose perfetto per sfidare il caldo estivo.

