La guerra in Ucraina vista dal giornalista combattente Claudio Locatelli a San Polo

La guerra in Ucraina, un conflitto che scuote il mondo, prende vita attraverso gli occhi di Claudio Locatelli, giornalista combattente e testimone diretto. Mercoledì 25 giugno alle 21:30, presso la Scuola primaria di San Polo (Podenzano), partecipa a "Schegge di Storia", un appuntamento imperdibile del Val Nure Chero Festival, dove Locatelli condividerà esperienze uniche e approfondimenti su un tema cruciale. Non mancare, perché conoscere è il primo passo verso la consapevolezza.

Mercoledì 25 giugno alle ore 21,30 alla Scuola primaria di San Polo (Podenzano) nuovo appuntamento nell’ambito del Val Nure Chero Festival - Schegge di Storia a cura di Fedro Cooperativa con Claudio Locatelli. Il giornalista freelance ha studiato Psicologia all’UniversitĂ di Padova e ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La guerra in Ucraina vista dal "giornalista combattente", Claudio Locatelli a San Polo

In questa notizia si parla di: giornalista - claudio - locatelli - polo

Claudio Ranieri sbrocca in diretta con Marelli: se ne va - Claudio Ranieri sbrocca in diretta dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro l'Atalanta, che regala alla Dea la qualificazione in Champions League e interrompe la straordinaria serie di imbattibilitĂ dei giallorossi.

Claudio Basso confermato alla guida della prima squadra di Mondovì Volley per la prossima stagione. Si riparte della serie B1 . "Quando la società mi ha proposto il rinnovo, non ci ho pensato neanche ilun minuto. Non volevo finisse così" @mondovivolley Vai su Facebook

La guerra in Ucraina vista dal giornalista combattente, Claudio Locatelli a San Polo; Il “giornalista combattente” Locatelli in Ucraina: “Siamo stati colpiti dai russi, sono ferito”.

Il giornalista Claudio Locatelli ferito a Kherson: “Non vogliono che raccontiamo la verità” - Il giornalista italiano indipendente Claudio Locatelli è rimasto ferito mentre lavorava a Kherson nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre. Scrive fanpage.it

Claudio Locatelli e Niccolò Celesti, giornalisti italiani colpiti da una bomba a Kherson: «Attacco intenzionale, la scritta “press” era segnalata» - L'inquadratura trema mentre Claudio Locatelli, il «giornalista combattente» come si definisce, racconta in un video l'attacco subito a Kherson, assieme al fotoreporter Niccolò Celesti ... Segnala ilmessaggero.it