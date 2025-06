La guerra contro l’Iran Putin preoccupato per il mercato globale dell' energia

La tensione tra Iran e potenze globali sta accendendo i riflettori sulla stabilità del mercato energetico mondiale. Putin, preoccupato per le possibili ripercussioni, avverte che la guerra nella regione potrebbe sconvolgere l’equilibrio delle fonti di energia. In un colloquio con il primo ministro iracheno, il presidente russo ha espresso la sua apprensione, sottolineando quanto questa crisi possa influenzare i prezzi e le forniture internazionali. La situazione rimane calda, e il mondo osserva con attenzione le evoluzioni di questo scenario delicato.

La guerra contro l'Iran rischia di avere ripercussioni nel mercato globale dell'energia. A lanciare l'allarme è stato il presidente russo Vladimir Putin, in un colloquio telefonico con il primo ministro iracheno Mohammed Sudani, riferisce il Cremlino. embedpost id="2060538" «I due leader hanno avuto un dettagliato scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente in relazione all'operazione.

