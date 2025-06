La gita trappola per Alessandro Coatti ucciso in Colombia la famiglia non ha ancora il corpo

Una tragica faida in Sierra Nevada ha trasformato una semplice gita in una vera e propria trappola mortale per Alessandro Coatti, biologo italiano di 38 anni. Ucciso e fatto a pezzi nella remota Colombia, la sua famiglia aspetta ancora di ristringere le mani sul suo corpo. Le autoritĂ italiane e colombiane sono al lavoro per fare luce su questa drammatica vicenda, ma il dolore e i misteri restano ancora irrisolti.

Una gita “trappola” in Sierra Nevada per Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta, nel nord della Colombia. Domenica la Procura di Roma ha fatto sapere che sono stati eseguiti quattro arresti in Colombia per l’omicidio dello scienziato, ucciso e fatto a pezzi. Gli inquirenti locali ritengono che i presunti colpevoli facciano parte di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, giĂ identificata alcune settimane fa, che avrebbe adescato e ingannato Coatti su un sito di incontri. La svolta sarebbe arrivata quando, alcuni giorni dopo l’omicidio, è stata trovata una donna in possesso del cellulare di Coatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La gita “trappola” per Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la famiglia non ha ancora il corpo

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la svolta: arrestati i 4 killer. La trappola per la rapina e il corpo fatto a pezzi - Un tragico evento scuote l’Italia e la Colombia: Alessandro Coatti, l’italiano ucciso a Santa Marta, ha trovato giustizia con l’arresto di quattro sospetti.

Alessandro Coatti e la gita-trappola. I killer del ricercatore incastrati dal computer

Quattro persone sono state arrestate in Colombia per l'omicidio del ricercatore italiano Alessandro Coatti. Si tratta di 4 cittadini colombiani ritenuti, a vario titolo, responsabili dell'omicidio, in concorso, del cittadino italiano commesso il 6 aprile nella zona di Sant

Alessandro Coatti e la gita-trappola. I killer del ricercatore incastrati dal computer - Svolta in Colombia, 4 arresti: il cellulare del 38enne nelle mani di una donna.

Alessandro Coatti, svolta nell'omicidio: 4 arresti in Colombia, incastrati dal cellulare. Trappola su Grindr e corpo fatto a pezzi - Svolta nell'omicidio di Alessandro Coatti: adescato su Grindr, drogato e fatto a pezzi.