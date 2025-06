la giornalista donata columbro racconta i bias e i pregiudizi che orientano la lettura dei dati

più complessa e soggettiva di quanto si possa immaginare. Con il suo stile coinvolgente e approfondito, ci guiderà alla scoperta delle insidie invisibili che influenzano le nostre interpretazioni, invitandoci a riflettere sul vero significato dei numeri e sull’importanza di un’analisi critica. Preparatevi a svelare i retroscena nascosti dietro ogni dato, perché conoscere i bias è il primo passo per una lettura più consapevole e responsabile.

I dati statistici vengono abitualmente considerati valori neutri, in grado di rappresentare la realtà per quella che è. Ma è davvero così? Donata Columbro è pronta a raccontare come dietro a grafici e algoritmi si possono nascondere bias e pregiudizi che orientano la lettura dei dati, rendendola.