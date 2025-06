La Germania torna a crescere a giugno pmi composito a 50,4

La ripresa economica della Germania prende slancio a giugno, con l’indice PMI composito che si attesta a 50,4, segnando una crescita rispetto al minimo di cinque mesi. Dopo mesi di stagnazione, il settore manifatturiero mostra segni di ripresa, anche se l’attività dei servizi continua a rallentare. Questo trend mette in allerta gli analisti e apre nuovi scenari per il mercato europeo, lasciando presagire un possibile rafforzamento nel prossimo periodo...

L'attività economica tedesca torna a crescere a giugno. L'indice Pmi composito Hcob, elaborato da S&P Global, si è attestato a giugno a 50,4, in ripresa rispetto al minimo di cinque mesi di 48,5 registrato a maggio. L'ultima lettura ha segnalato un modesto tasso di espansione, poiché la crescita della produzione manifatturiera (52,6 da 51,4 di maggio) è stata in parte compensata da un'ulteriore riduzione, seppur più lenta, dell'attività dei servizi (49,4 da 47,1 di maggio). Il pmi manifatturiero sale a 49 (da 48,3 di maggio): il massimo da 34 mesi. Rallentano a giugno le attività private in Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net