La Germania ha visto poco la palla l’arbitro ha rovinato tutto | Nunziata furioso l’Italia Under 21 è fuori dall’Europeo

Una battaglia emozionante, ma il verdetto ha lasciato l’amaro in bocca: Carmine Nunziata si scaglia contro l’arbitro, accusandolo di aver rovinato un’epica sfida tra Italia e Germania agli Europei Under 21. Nonostante la tenacia degli azzurri, la controversa decisione finale ha privato i giovani talenti di una possibile storica qualificazione. La partita rimane un esempio di passione e dramma sportivo, che lascia aperti molti interrogativi sulla giustizia del risultato.

“L’ arbitro ha rovinato tutto. Chiunque ci dava per sfavoriti, ma la Germania ha visto poco la palla. Se non fosse stato per il direttore di gara.”. È un Carmine Nunziata furioso e polemico quello visto nel post gara a Rai Sport tra Germania e Italia, gara valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. Gli azzurri hanno perso per 3-2 ai tempi supplementari al termine di una partita con tantissimi colpi di scena. La formazione italiana passa in vantaggio con Koleosho, poi il pareggio di Woltemade, l’Italia rimane in 10 per rosso a Gnonto e la Germania segna il 2-1 al minuto 87 con Weiper. Al 90? l’espulsione di Zanotti tra le polemiche e match che sembra chiuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Germania ha visto poco la palla, l’arbitro ha rovinato tutto”: Nunziata furioso, l’Italia Under 21 è fuori dall’Europeo

