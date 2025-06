La gente vuole ridere | appuntamento presso il Salone Polifunzionale San Giovanni Paolo II della parrocchia San Demetrio

Preparati a lasciarti coinvolgere da un momento di leggerezza e allegria! Martedì 24 e mercoledì 25 giugno, alle ore 20.30, presso il salone polifunzionale San Giovanni Paolo II della parrocchia San Demetrio in via Dalmazia, la compagnia teatrale "Futuro in scena" presenta "La gente vuole ridere", un evento all'insegna del buonumore e della comicità. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il piacere di sorridere insieme. Non mancate!

