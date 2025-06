La Generazione Z preferisce usare l’IA per il curriculum

La Generazione Z sta rivoluzionando il modo di cercare lavoro, abbracciando con entusiasmo l’intelligenza artificiale. Secondo i dati degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il 26% dei candidati utilizza già l’IA per le proprie candidature, con il 57% tra i più giovani. Questa tendenza dimostra come la tecnologia stia diventando un alleato insostituibile nel mondo delle risorse umane, aprendo nuove strade per emergere sul mercato del lavoro.

SECONDO i dati condivisi dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il 26% di chi cerca lavoro utilizza l’ Intelligenza Artificiale per candidarsi a una posizione aperta. In particolare, sembra che siano le generazioni più giovani a servirsene, come evidenzIa una ricerca di Randstad secondo cui il 57% dei lavoratori della Generazione Z utilizza l’IA per le proprie candidature, elaborando CV e lettere di presentazione ad hoc, seguiti a ruota dai MillennIals (40%). Il trend è confermato anche da Clutch, startup HR fondata nel 2024, che riscontra il fenomeno nei percorsi di selezione e riconosce i benefici che l’IA porta al settore delle risorse umane in termini di riduzione dei tempi di assunzione, garantendo al tempo stesso un abbinamento quasi perfetto tra azienda e candidato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Generazione Z preferisce usare l’IA per il curriculum

