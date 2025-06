La fuga dei due protagonisti ha un tragico epilogo e stavolta ad agire non è la perfida Aslanbey

Dopo una fuga drammatica e un epilogo tragico, il destino dei protagonisti di Hercai si fa sempre più incerto. La vendetta, il tradimento e i colpi di scena si susseguono in un intreccio appassionante che tiene gli spettatori col fiato sospeso. Questa sera, alle 21.30 su Real Time, la serie turca torna con nuove sorprese: riuscirà Miran a salvarsi o sarà la perfida Azize a trionfare? Non perdere il prossimo capitolo di questa avvincente saga.

«C ihan sparerà a Miran o sarà Miran a farlo. Chiamami a cose fatte, così saprò come comportarmi». La scorsa settimana, Hercai – Amore e vendetta ha salutato i telespettatori di Real Time con queste parole pronunciate dalla perfida Azize. La serie turca torna in onda stasera alle 21.30 e sono tanti i colpi di scena che infittiscono ancora di più la trama. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › “Hercai”: stasera nella nuova puntata Miran e Reyyan in fuga, Azize dice addio ad Hanife Hercai, anticipazioni 23 giugno 2025: puntata stasera su Real Time. Innanzitutto, Miran (Akin Akinözü) e Reyyan (Ebru Sahin) sono ancora in fuga. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La fuga dei due protagonisti ha un tragico epilogo e stavolta ad agire non è la perfida Aslanbey

In questa notizia si parla di: fuga - protagonisti - tragico - epilogo

Mondragone, tragico epilogo per Rayan: il corpo del 15enne ritrovato nel Torinese. Il dolore del sindaco e di tutta la Comunità - Un tragico epilogo per la comunità di Mondragone: Rayan M., il quindicenne scomparso lo scorso 30 gennaio, è stato trovato senza vita nel Torinese.

#NoventaDiPiave – Sospetta fuga di gas nell’area industriale: emergenza rientrata senza rischi per la popolazione Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi nell’area industriale di Noventa di Piave, dove il via vai di mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione Vai su Facebook

Nella nuova puntata Hercai: Miran in fin di vita, Reyyan disperata (e non è la sola); Il cast de La forza del destino alla prima della Scala del 2024: personaggi e interpreti; In fuga da Baghdad, gli sradicati di Hassan Blasim.

Killer in fuga, tragico epilogo - Si è suicidato gettandosi da una terrazza in Piazza Duomo a Milano il detenuto killer in fuga dopo aver accoltellato un'ex collega. Si legge su msn.com

Il triste epilogo di Rayan, scomparso e trovato morto a 15 anni: la prima fuga, la separazione dei genitori, l'ipotesi suicidio. Cosa sappiamo - Si è chiuso nel modo più tragico il giallo del 15enne Rayan Mdallel, di cui non si avevano notizie dal 30 gennaio scorso, quando il giovane era scomparso da Mondragone, comune del Casertano in ... Secondo leggo.it