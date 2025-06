La Francia contro Israele | Inaccettabile il raid sul carcere di Evin nostri cittadini detenuti

La Francia condanna con fermezza il raid israeliano sul carcere di Evin a Teheran, definendolo inaccettabile e gravemente rischioso per i cittadini francesi detenuti, Cecile Kohler e Jacques Paris. Un gesto che viola i diritti umani e la sovranitĂ iraniana, lasciando spazio a profonde preoccupazioni internazionali. La comunitĂ globale si trova di fronte a una sfida cruciale: come garantire la sicurezza dei propri cittadini senza alimentare ulteriori tensioni diplomatiche.

Una sola parola: “Inaccettabile”. Il governo francese ha definito così il raid israeliano che ha preso di mira il carcere di Evin a Teheran, uno dei simboli piĂą noti della repressione politica in Iran, dove da circa tre anni sono detenuti due cittadini francesi: Cecile Kohler e Jacques Paris. “Questo attacco – ha dichiarato su X il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot – ha messo in pericolo i nostri connazionali che, a quanto pare, non sono stati colpiti”. Il funzionario francese ha anche dichiarato di di aver chiesto al suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, “notizie su di loro ed il loro immediato rilascio” nonchĂ© l’accesso consolare “il prima possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Francia contro Israele: “Inaccettabile il raid sul carcere di Evin, nostri cittadini detenuti”

