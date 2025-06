La foto dei missili iraniani nel tunnel i pasdaran | Lo faremo Media | attacco imminente a base Usa in Qatar

In un’immagine che lascia il mondo senza fiato, i Guardiani della rivoluzione iraniani mostrano un arsenale di missili nascosti in un tunnel, accompagnando la minaccia di un’azione imminente contro una base statunitense in Qatar. Questo messaggio deciso rivela le tensioni crescenti e il rischio di escalation nel cuore del Medio Oriente. La domanda ora è: quanto saranno reali e immediate le prossime mosse?

Roma, 23 giugno 2025 – Una batteria di missili, uno a fianco all’altro, in un tunnel. “Questo è il nostro messaggio al mondo: lo faremo", si legge a corredo della fotografia. Così i Guardiani della rivoluzione mettono nero su bianco la minaccia che sa di promessa, in un post pubblicato sull'account X di Sepah Media, canale dei pasdaran. Secondo fonti americane, la rappresaglia iraniana all’attacco sferrato sabato notte da Trump ai siti nucleari potrebbe arrivare “entro uno o due giorni”. Nel mirino le forze Usa di stanza in Medio Oriente. Chiamata alle armi in Italia: quando tocca ai civili (anche donne) e i limiti di età. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La foto dei missili iraniani nel tunnel, i pasdaran: “Lo faremo”. Media: attacco imminente a base Usa in Qatar

