la fondazione dei monti uniti di foggia si racconta in due volumi

passione, impegno e solidarietà al servizio della comunità foggiana. Un viaggio tra memoria e innovazione, che rende omaggio a chi ha contribuito a costruire il patrimonio e a tracciare un percorso di speranza per il domani. Non mancate a questo imperdibile evento, un'occasione per riscoprire le radici profonde e il futuro promettente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Un doppio appuntamento editoriale per celebrare la storia, l'identità e il futuro della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Mercoledì 25 giugno alle 18.30, nella suggestiva cornice della sala 'Rosa del Vento' saranno presentati al pubblico due nuovi volumi che testimoniano trent'anni di.

Filippo Santigliano è il nuovo presidente della Fondazione Monti Uniti - Filippo Santigliano è stato eletto nuovo presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia. L'elezione è avvenuta per acclamazione durante la recente riunione dell'organo di Indirizzo, che ha visto anche l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Alfonso De Pellegrino e della prof.

EVENTO Foggia: in ‘Fondazione dei Monti Uniti’ la presentazione del nuovo libro di Mara Cinquepalmi - Si terrà venerdì 28 marzo 2025, alle ore 18, presso la Sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, la presentazione di “Breve atlante delle (altre ... Da statoquotidiano.it