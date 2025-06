La Fondazione Arezzo Intour presenta il report delle attività 2024

Arezzo Intour svela i risultati straordinari del 2024 con il suo Annual Report, un viaggio tra successi, iniziative e promozione del territorio che testimoniano un impegno costante e una crescita encomiabile. Scopri come la passione per il nostro territorio si trasforma in numeri e progetti concreti, rafforzando il legame tra comunità e turismo. Non perdere questa panoramica completa: il futuro di Arezzo è già scritto nel nostro report.

Arezzo, 23 giugno 2025 – È disponibile online (al link Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer91427.musvc3.net" https:www.arezzointour.itannual-report) l ’Annual Report 2024 della Fondazione Arezzo Intour, la pubblicazione con cui ogni anno si raccontano le attività svolte: dati e numeri che restituiscono un imponente lavoro di promozione territoriale, documentando una crescita costante e continua. Il report si apre con un interessante approfondimento su come il decennio compreso tra il 2014 e il 2024 abbia rappresentato un periodo di notevole espansione per il settore turistico di Arezzo, con una crescita significativa sia degli arrivi che delle presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fondazione Arezzo Intour presenta il report delle attività 2024

