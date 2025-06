La fiducia nell’IA è più alta nei Paesi poveri che in quelli ricchi Report Onu

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la fiducia nell’intelligenza artificiale è più alta nei paesi meno sviluppati rispetto a quelli ricchi, secondo un rapporto ONU. Questo sorprendente dato rivela come le percezioni e le aspettative sull’IA siano influenzate da fattori socio-economici e culturali. La ricerca, parte dell’Human Development Report, ci invita a riflettere sul modo in cui l’innovazione tecnologica viene accolta e interpretata a livello globale, aprendo nuove sfide e opportunità per il futuro.

La fiducia nell’intelligenza artificiale non è dove ce la si aspetterebbe. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), che mostra come i Paesi con livelli di sviluppo più bassi siano anche quelli più ottimisti rispetto al ruolo dell’IA nella società. Al contrario, le nazioni economicamente più avanzate tendono a essere più scettiche. Il rapporto, parte dell’ Human Development Report 2025 intitolato “A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI”, si basa su un sondaggio condotto in 21 Paesi tra novembre 2024 e gennaio 2025, che ha coinvolto oltre 21. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La fiducia nell’IA è più alta nei Paesi poveri che in quelli ricchi. Report Onu

In questa notizia si parla di: paesi - fiducia - report - alta

UNICEF/Report Card 19: peggiora il benessere dei bambini nei paesi ricchi - Il rapporto UNICEF Report Card 19 svela un preoccupante declino del benessere infantile nei paesi ricchi.

IL TRENTINO È IN PIENA OCCUPAZIONE: LO CERTIFICA IL REPORT DI BANKITALIA Il Trentino continua a distinguersi per la solidità del proprio tessuto produttivo e sociale, nonostante un contesto economico internazionale complesso: lo dicono i recen Vai su Facebook

Report 2025: Sky TG24 si conferma ai vertici per affidabilità e primo tra gli under 35; La fiducia nelle notizie in Portogallo scende di 10 punti in 10 anni; Quanto si fida il mondo di scienza, vaccini e medici? Molto, ma meno i Paesi ricchi (VIDEO).

La fiducia nell’IA è più alta nei Paesi poveri che in quelli ricchi. Report Onu - Secondo un nuovo studio delle Nazioni Unite, la fiducia nell’intelligenza artificiale è maggiore nei Paesi a basso reddito che in quelli ad alto sviluppo. Lo riporta formiche.net

Perché i Paesi scandinavi sono i più felici al mondo? - La fiducia nello Stato e negli altri può avere un ruolo Nelle classifiche degli Stati più felici, i ... Da it.euronews.com