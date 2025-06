La fiducia di Chivu il feeling con Lautaro e il River | da cosa dipende il futuro di Esposito

Tra la fiducia di Chivu, il feeling con Lautaro e il River Plate, il destino di Pio Esposito si tinge di incertezza. Reduce da un’ottima stagione con lo Spezia, il giovane attaccante ha conquistato tutti con la sua prestazione contro gli Urawa Red Diamonds. La sua crescita dipenderà molto da future opportunità e forse, dal River Plate, dove potrebbe trovare nuove sfide e una strada per affermarsi definitivamente nel calcio che conta.

