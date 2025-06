La festa dell’Endurance Italia a squadre sul podio

Un’emozionante giornata di sport e passione ha fatto da cornice alla Festa dell’Endurance Italia a Squadre. Spagna e Paesi Bassi si sfidano fino all’ultimo battito, mentre l’Italia, padrona di casa, conquista un meritato argento tra l’entusiasmo del pubblico e il calore della regione. A Castiglione del Lago, 69 atleti provenienti da 21 paesi hanno dimostrato che l’endurance europeo non è solo una gara, ma un vero e proprio spettacolo di tenacia e spirito di squadra.

Spagna e Paesi Bassi si dividono la gloria continentale dello Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, ed è festa anche per l’Italia, padrona di casa, che conquista un prezioso argento a squadre, tra l’entusiasmo del pubblico e il calore di un’intera regione. A Castiglione del Lago è andato in scena il meglio dell’endurance equestre europeo: 69 atleti, 14 squadre nazionali e 21 Paesi rappresentati, per una sfida lunga 160 chilometri, suddivisa in sei anelli immersi nel paesaggio umbro. Una competizione che ha premiato talento, determinazione e fair play, regalando emozioni autentiche in uno scenario naturale d’eccezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa dell’Endurance. Italia a squadre sul podio

Endurance. Ai campionati europei di Castiglione del Lago, primo posto individuale per l'olandese Marijke Visser. Medaglia d'argento a squadre per l'Italia

