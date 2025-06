La fake news della mamma di McConnell che lo consola dopo la finale NBA persa | telecamera scacciata

Dopo la drammatica sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder, il volto di T.J. McConnell rivela tutta la delusione di un atleta sconfitto. Ma attenzione, perché una voce infondata cerca di far credere che fosse sua mamma a consolarlo, scatenando polemiche e commenti infondati. La verità va cercata oltre le fake news, per capire cosa si nasconde davvero dietro quel momento di vulnerabilità. Continua a leggere per scoprire tutta la verità.

Dopo la finale NBA persa contro gli Oklahoma City Thunder, il giocatore dei Pacers T.J. McConnell si lascia andare a un pianto inconsolabile: la telecamera della TV lo bracca impietosa, interviene una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

