La deterrenza e il fanatismo.

Un “ebreo fortunato” nato in Inghilterra e per questo scampato all’Olocausto. Un giovane talmente grato alla madre patria britannica che si arruolerà come spia al Cairo per l’intelligence di Londra. Fu Bernard Lewis (1916-2018) già nel 1976, con un saggio comparso sulla rivista Commentary, ad aver anticipato “il ritorno della religione islamica come fattore politico di primaria importanza”. Tre anni dopo, puntualmente, si era verificata la rivoluzione di Khomeini in Iran. E fu Lewis a intuire che la teocrazia di Teheran, salutata in occidente come una benefica rivolta contro lo Scià , era invece un fenomeno totalitario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it