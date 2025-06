La denuncia | A Barcarello non ci sono parcheggi per disabili posti tracciati e poi cancellati

Nel suggestivo lungomare di Barcarello, a Sferracavallo, si manifesta una problematica che colpisce profondamente le persone con disabilità: la totale assenza di parcheggi riservati e il dilema legato alle aree lasciate tracciate e poi cancellate. Questa situazione non solo compromette l’accessibilità, ma mette a rischio il diritto di autonomia di tanti cittadini. È urgente intervenire per garantire pari opportunità e rispetto.

Nel suggestivo lungomare di Barcarello, a Sferracavallo, si presenta una situazione inaccettabile per le persone con disabilità: praticamente non esistono posti auto riservati. Eppure, inizialmente alcuni stalli per disabili erano stati tracciati a terra, ma successivamente sono stati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La denuncia: "A Barcarello non ci sono parcheggi per disabili, posti tracciati e poi cancellati"

In questa notizia si parla di: barcarello - sono - disabili - posti

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli - La recente stretta del governo britannico sui giovani lavoratori stranieri ha sollevato polemiche, in particolare da chef Giorgio Locatelli.

La denuncia: A Barcarello non ci sono parcheggi per disabili, posti tracciati e poi cancellati; Barcarello accessibile e sicura: dal nuovo massetto ai varchi in spiaggia per i disabili; Parcheggi selvaggi, cassonetti nei posti per disabili e abusivi: La vergogna di Barcarello :: Segnalazione a Palermo.

La denuncia: "A Barcarello non ci sono parcheggi per disabili, posti tracciati e poi cancellati" - Nel suggestivo lungomare di Barcarello, a Sferracavallo, si presenta una situazione inaccettabile per le persone con disabilità: praticamente non esistono posti auto riservati. Come scrive palermotoday.it

Disabili e lavoro: perché ci sono 15mila posti scoperti in Lombardia - Le aziende con più di 50 dipendenti devono, invece, riservare il 7% dei posti in favore ... Riporta ilgiorno.it